Guerra Ucraina, vertice dei "volenterosi" con Zelensky a Tirana

Giorgia Meloni assente all'incontro che si è tenuto dopo la sessione plenaria del summit della Comunità politica europea. Sentito al telefono anche il presidente Usa Trump

Un vertice del "volenterosi" con Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk e Volodymyr Zelensky, ma senza Giorgia Meloni, si è tenuto a Tirana, dopo la sessione plenaria del summit della Comunità Politica Europea. La presidenza ucraina ha reso noto che il gruppo ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Usa Donald Trump. "Abbiamo discusso dell'incontro di Istanbul. L'Ucraina è pronta a compiere i passi più rapidi possibili per portare una vera pace, ed è importante che il mondo assuma una posizione forte", ha scritto Zelensky su X.

Sanzioni se i russi rifiutano il cessate il fuoco Il presidente ucraino Zelensky ha pubblicato una foto dell'incontro in una delle sale dell'Opera di Tirana spiegando che la posizione è che "se i russi rifiutano un cessate il fuoco completo e incondizionato e la fine delle uccisioni, devono seguire sanzioni severe. La pressione sulla Russia deve essere mantenuta fino a quando la Russia non sarà pronta a porre fine alla guerra". Il nuovo rifiuto del cessate il fuoco da parte di Mosca è "inaccettabile", ha detto anche il presidente francese Emmanuel Macron prima di prendere parte al vertice. A fare da eco a Macron e Zelensky è anche il premier britannico Keir Starmer: "Il popolo ucraino e tanta gente nel mondo hanno pagato un prezzo per l'aggressione di Putin all'Ucraina, ora deve essere lui a pagare il prezzo del rifiuto della pace". "Io non accetto che la Russia rinvii il cessate il fuoco alle calende greche", ha aggiunto in un post su X concludendo: "il Regno Unito è al fianco dell'Ucraina, sempre".

Il colloquio dei "volenterosi" con Trump Il premier polacco Donald Tusk, in una dichiarazione congiunta alla stampa, ha fatto sapere che il gruppo ha "parlato telefonicamente con il presidente Trump per riassumere gli sforzi compiuti per negoziare con i russi. La parte russa non ha dimostrato buona volontà e ha posto condizioni inaccettabili. Continueremo a lavorare insieme. Il compito principale è mantenere l'unità dei partner europei e americani intorno alla questione ucraina". "La posizione russa - ha aggiunto - non può essere definita in alcun modo costruttiva".