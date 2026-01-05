Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crans-Montana, identificate vittime italiane: oggi il rimpatrio di 5 salme. LIVE

live Mondo

Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le giovanissime vittime italiane dell'incendio di Capodanno nella svizzera Crans-Montana: il C-130 partirà da Sion alle 11 e atterrerà a Milano Linate alle 11:50. A spese dello Stato anche i funerali. "Una tragedia evitabile", commenta amaro l'ambasciatore Cornado

in evidenza

Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le giovanissime vittime italiane dell'incendio di Capodanno nella svizzera Crans-Montana: il C-130 partirà da Sion questa mattina e atterrerà a Milano Linate. A spese dello Stato anche i funerali. "Una tragedia evitabile", commenta amaro l'ambasciatore Cornado.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Crans-Montana, il funerale di Tamburi il 7 gennaio nella Cattedrale di San Pietro

Si svolgerà il prossimo mercoledì, 7 gennaio alle 11, nella Cattedrale Metropolitana di San Pietro a Bologna, il funerale di Giovanni Tamburi. Nato il 21 dicembre 2009 e morto nella strage avvenuta a capodanno nel locale svizzero Le Constellation di Crans-Montana, il giovane aveva da poco compiuto 16 anni. Per commemorarlo, questo pomeriggio, è stata organizzata una veglia nella chiesa di Sant'Isaia da Don Vincenzo Passarelli, suo ex insegnante di religione. 

Crans-Montana: funerali di Riccardo Minghetti il 7 gennaio a Roma

Da quanto si apprende, i funerali di Riccardo Minghetti, il giovane romano morto nel rogo a Crans-Montana, si terranno nella mattinata del 7 gennaio alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma.

Svizzera, identificate tutte e 40 le vittime

Sono state identificate anche le ultime 16 vittime - su un totale di  40 - dell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation di  Crans-Montana. Sono tre svizzere (due di 15 anni e una di 22), una  ragazza con cittadinanza svizzera/francese di 24 anni, tre italiani (lui  e lei di 16 anni e un ragazzo di 15), una portoghese di 22 anni, una  belga di 17, sei francesi (una di 33 anni, una di 26, uno di 23, uno di  20, uno di 17, uno di 14) e di un 15enne con nazionalità  francese/israeliana/britannica. Lo ha comunicato la polizia cantonale  del Vallese.

Confermate anche le sei vittime italiane nel rogo del pub Le  Constellation a Crans Montana, a Capodanno. Lo ha reso noto il ministro  degli Esteri, Antonio Tajani: "Purtroppo le vittime italiane sono sei,  tutte accertate", ha detto. Si tratta del sedicenne bolognese Giovanni  Tamburi, del sedicenne milanese Achille Barosi, del quasi diciassettene  genovese Emanuele Galeppini, della sedicenne milanese Chiara Costanzo,  della quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi e del sedicenne romano  Riccardo Minghetti. Cinque salme rientreranno domani in Italia con un  volo di Stato dell'Aeronautica militare. I pazienti ricoverati  all'ospedale Niguarda sono saliti 11.

Mondo: Ultime notizie

Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime

Mondo

Sono sei le vittime italiane identificate: lo ha confermato il ministro Tajani. Si tratta del...

Trump: "Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto"

Mondo

L'ex braccio destro di Maduro è stata minacciata da Trump: "Se non fa quello che è giusto,...

Blitz contro Isis in Siria condotto dalle forze aeree di Uk e Francia

Mondo

Nella tarda serata di ieri bombardato un deposito di armi sotterraneo utilizzato dallo Stato...

Ucraina, Medvedev provoca Zelensky: "Rischia la fine di Maduro"

Mondo

Ancora scontri intanto in Ucraina, mentre la diplomazia prova a fare passi in avanti alla ricerca...

Meloni sente Machado: "Senza Maduro nuova pagina per il Venezuela"

Mondo

La presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con la leader dell'opposizione...

Mondo: I più letti