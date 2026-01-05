Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le giovanissime vittime italiane dell'incendio di Capodanno nella svizzera Crans-Montana: il C-130 partirà da Sion alle 11 e atterrerà a Milano Linate alle 11:50. A spese dello Stato anche i funerali. "Una tragedia evitabile", commenta amaro l'ambasciatore Cornado
Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le giovanissime vittime italiane dell'incendio di Capodanno nella svizzera Crans-Montana: il C-130 partirà da Sion questa mattina e atterrerà a Milano Linate. A spese dello Stato anche i funerali. "Una tragedia evitabile", commenta amaro l'ambasciatore Cornado.
Si svolgerà il prossimo mercoledì, 7 gennaio alle 11, nella Cattedrale Metropolitana di San Pietro a Bologna, il funerale di Giovanni Tamburi. Nato il 21 dicembre 2009 e morto nella strage avvenuta a capodanno nel locale svizzero Le Constellation di Crans-Montana, il giovane aveva da poco compiuto 16 anni. Per commemorarlo, questo pomeriggio, è stata organizzata una veglia nella chiesa di Sant'Isaia da Don Vincenzo Passarelli, suo ex insegnante di religione.
Crans-Montana: funerali di Riccardo Minghetti il 7 gennaio a Roma
Da quanto si apprende, i funerali di Riccardo Minghetti, il giovane romano morto nel rogo a Crans-Montana, si terranno nella mattinata del 7 gennaio alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma.
Svizzera, identificate tutte e 40 le vittime
Sono state identificate anche le ultime 16 vittime - su un totale di 40 - dell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana. Sono tre svizzere (due di 15 anni e una di 22), una ragazza con cittadinanza svizzera/francese di 24 anni, tre italiani (lui e lei di 16 anni e un ragazzo di 15), una portoghese di 22 anni, una belga di 17, sei francesi (una di 33 anni, una di 26, uno di 23, uno di 20, uno di 17, uno di 14) e di un 15enne con nazionalità francese/israeliana/britannica. Lo ha comunicato la polizia cantonale del Vallese.
Confermate anche le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans Montana, a Capodanno. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate", ha detto. Si tratta del sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, del sedicenne milanese Achille Barosi, del quasi diciassettene genovese Emanuele Galeppini, della sedicenne milanese Chiara Costanzo, della quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi e del sedicenne romano Riccardo Minghetti. Cinque salme rientreranno domani in Italia con un volo di Stato dell'Aeronautica militare. I pazienti ricoverati all'ospedale Niguarda sono saliti 11.