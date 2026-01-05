Sono state identificate anche le ultime 16 vittime - su un totale di 40 - dell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana. Sono tre svizzere (due di 15 anni e una di 22), una ragazza con cittadinanza svizzera/francese di 24 anni, tre italiani (lui e lei di 16 anni e un ragazzo di 15), una portoghese di 22 anni, una belga di 17, sei francesi (una di 33 anni, una di 26, uno di 23, uno di 20, uno di 17, uno di 14) e di un 15enne con nazionalità francese/israeliana/britannica. Lo ha comunicato la polizia cantonale del Vallese.

Confermate anche le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans Montana, a Capodanno. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate", ha detto. Si tratta del sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, del sedicenne milanese Achille Barosi, del quasi diciassettene genovese Emanuele Galeppini, della sedicenne milanese Chiara Costanzo, della quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi e del sedicenne romano Riccardo Minghetti. Cinque salme rientreranno domani in Italia con un volo di Stato dell'Aeronautica militare. I pazienti ricoverati all'ospedale Niguarda sono saliti 11.