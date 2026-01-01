Meta prediletta per turismo di lusso ed eventi esclusivi nella località sciistica svizzera, il lounge bar nella notte di Capodanno è stato teatro della tragedia che ha causato decine di vittime e circa un centinaio di feriti in seguito a un’esplosione causata da un incendio
Punto di riferimento per il turismo di lusso del Canton Vallese nella Svizzera tedesca, il Le Constellation di Crans-Montana - dove la notte di Capodanno è scoppiato un incendio che ha causato un’esplosione con decine di vittime e circa 100 feriti - è uno dei locali più famosi della nota meta sciistica.
Il locale Le Constellation
Situato in Rue Centrale 35, il Le Constellation può contenere fino a 300 persone ed è dotato di una terrazza riscaldata panoramica che ne può ospitare al massimo 40. Nel locale, viene spiegato sul sito ufficiale di Crans-Montana, ci sono un Lounge Bar - che negli anni ha ospitato alcuni fra i più famosi dj internazionali - e un “bar segreto, dove l'acqua scorre naturalmente sulla roccia”. Poi “un'area dedicata alle shisha, perfetta per condividere un momento conviviale con gli amici”. E ancora, “14 schermi che trasmettono eventi sportivi da tutto il mondo, garantendo un'esperienza coinvolgente per tutti i fan”.
