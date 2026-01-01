"Ci sono una cinquantina di connazionali che chiedono notizie di loro familiari che non sono riusciti a rintracciare" hariferito a Sky Tg24 l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Conrado. Mentre sulla dinamica: "Si è trattato di una persona che ha sparato un petardo, un fuoco d'artificio all'interno del locale e questo petardo ha fatto incendiare contro soffitto che ha fatto dimappare l'incendio"

"A Crans-Montana ci sono una cinquantina di connazionali che chiedono notizie di loro familiari che non sono riusciti a rintracciare". Così a Sky Tg24 l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Conrado, che si trova proprio nella località sciistica dove un incendio durante una festa di ragazzi ha fatto decine di morti e un centinaio di feriti. "Ci sono dei connazionali qui presenti che chiedono notizie sui loro congiunti, sono una cinquantina di persone che non hanno notizie di loro familiari". "Le autorità di polizia valesane non sono in grado al momento di fornirci elenchi di vittime perché non sono identificabili - ha spiegato ancora l'ambasciatore - non ci hanno ancora fornito l'elenco dei ricoverati, ma lo faranno al più presto". Conrado ha anche fornito il numero telefonico della helpline della polizia cantonale del Vallese, raggiungibile anche dall'Italia: 0041. 848112117.

Sulla dinamica, l'ambasciatore ha spiegato che "è stata acclarata: si è trattato di una persona che ha sparato un petardo, un fuoco d'artificio all'interno del locale e questo petardo ha fatto incendiare contro soffitto che ha fatto dimappare l'incendio".