Crans-Montana, Tajani: non possiamo escludere italiani coinvolti

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso la sua vicinanza all'omologo svizzero, Ignazio Cassis, per la tragedia di Crans Montana, dopo il devastante incendio scoppiato in un bar affollato durante il Capodanno. Lo ha riferito il capo della diplomazia italiana in un post su X. "Rimango in contatto con l'Ambasciatore d'Italia che è in arrivo sul luogo dell'incidente con personale del consolato di Ginevra", ha annunciato Tajani. "Sono attualmente in corso verifiche per un eventuale coinvolgimento di nostri connazionali. Unità di crisi della Farnesina e sedi diplomatiche in Svizzera collaborano con la polizia elvetica", ha affermato il ministro.

"Fino ad adesso purtroppo sono stati accertati 40 morti e oltre un centinaio di feriti, la situazione è molto complessa perché è difficile anche il riconoscimento delle vittime", ha aggiunto.

"Il nostro ambasciatore sta per arrivare sul luogo della tragedia, e il nostro Consolato sta allestendo task force" per la verifica "di italiani eventualmente coinvolti. Non lo possiamo escludere, non abbiamo notizie certe, stiamo seguendo tutto quello che sta accedendo, speriamo non ci siano italiani coinvolti ma non lo possiamo escludere, ha detto.

"Il governo italiano sta seguendo minuto per minuto l'evoluzione della situazione a Cras-Montana. Ho informato fin dalla prima mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con quale sono in costante contatto". Aggiunge su X Tajani. "In azione anche la Protezione civile della Val d'Aosta e la Regione Lombardia che ha messo a disposizione il centro grandi ustioni del Niguarda".

I contatti della Farnesina

"La Farnesina e il Consolato a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana, dove alcune esplosioni e un grave incendio in un ristorante hanno provocato morti e feriti. Sono in corso verifiche sull’eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali". Aveva scritto in precedenza in una nota il ministero degli Esteri. Per eventuali segnalazioni contattare il Consolato generale d'Italia a Ginevra al numero 0041793253978 o l'Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it".