Strage Crans-Montana, messa e marcia silenziosa per commemorare le vittime del rogo. FOTO

Una folla commossa e numerosa ha preso parte alla celebrazione di stamattina nella chiesa di Saint-Christophe. Il vescovo di Sion: "Chiediamo la grazia di fronte all'eclissi che c'è stata, perché è insopportabile stare nella notte". Dopo la funzione corteo per le vie della città fino alla struttura di commemorazione, installata di fronte al locale andato a fuoco. Tributo ai soccorritori e lacrime dei partecipanti

