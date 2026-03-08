8 marzo, cortei in tutto il mondo per la Giornata della donna. FOTO

8 marzo, manifestazioni in tutto il mondo per la Giornata internazionale della donna. FOTO
Dal Perù alle Filippine, dal Bangladesh al Kirghizistan e fino a Francia, Spagna e Italia: sono milioni le persone che sono scese in strada per celebrare la ricorrenza e per chiedere diritti, uguaglianza e stop alla violenza di genere
- L'8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, e come ogni anno milioni di persone in tutto il mondo sono scese in strada con manifestazioni e cortei per festeggiare la ricorrenza, ma soprattutto per ricordare l'importanza dell'uguaglianza di genere e focalizzare l'attenzione sui temi dei diritti, delle discriminazioni e delle violenze. (Nella foto una manifestazione a Lima, in Perù)
- A Phnom Penh tanti ombrelli colorati aperti durante un evento intitolato "Promuovere i diritti e le libertà per la giustizia e la dignità delle donne e delle ragazze".
- A Bangalore è stata invece organizzata una marcia in occasione dell'8 marzo.
- Corteo anche a Manila, nelle Filippine, dove si chiedono al governo misure per contrastare violenze, abusi e discriminazioni contro le donne.
- Anche a Dhaka è stata organizzata una manifestazione in occasione dell'8 marzo.
- Al Gorky Park di Bishkek hanno manifestato le attiviste del movimento FEMEN.
- A Madrid, per il quinto anno consecutivo, due marce diverse hanno percorso il centro: una per i diritti delle persone transgender e l'altra per l'abolizione e la regolamentazione della prostituzione. I due cortei hanno marciato vicini, riunendo complessivamente oltre 50.000 donne, secondo la prefettura, oltre 250.000, secondo gli organizzatori.
- Nel Paese le manifestazioni per l'8 marzo sono partite a mezzogiorno nei principali capoluoghi e hanno attraversato - fra le altre - Madrid, Barcellona (in foto), Valencia, Siviglia, Granada, Bilbao, San Sebastian e Palma di Gran Canaria.
- Migliaia di persone sono scese in piazza anche a Berlino.
- Nella foto la manifestazione in Parliament Square a Rabat.
- A Varsavia è andata in scena la 27esima "Manifa", manifestazione organizzata ogni anno in occasione della Giornata internazionale della donna e che quest'anno si è svolta all'insegna dello slogan "Solidarietà ai tempi del capitalismo".
- "Stop al femminicidio" recita un cartello esposto a un evento a Skopje.
- I membri del collettivo femminista "Les Rosies" hanno partecipato a una marcia in occasione della Giornata internazionale della donna a Parigi.
- Grande corteo anche a Edimburgo per la Giornata internazionale della donna.
- Non manca l'Italia, con lo sciopero transfemminista organizzato da "Non una di meno" in occasione della Giornata internazionale della donna a Bagnoli.
- "Non una di meno" ha organizzato anche un grande corteo a Torino, andato in scena il 7 marzo.
- Marcia per le donne anche a Kiev: i partecipanti hanno chiesto la parità di diritti tra donne e uomini e hanno protestato contro il progetto del nuovo codice civile che non include le unioni civili.
- Manifestazioni anche a Rio de Janeiro, con uno striscione che recita "Donne vive".