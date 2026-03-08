Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

8 marzo, manifestazioni in tutto il mondo per la Giornata internazionale della donna. FOTO

Mondo fotogallery
18 foto
Ansa/Getty

Dal Perù alle Filippine, dal Bangladesh al Kirghizistan e fino a Francia, Spagna e Italia: sono milioni le persone che sono scese in strada per celebrare la ricorrenza e per chiedere diritti, uguaglianza e stop alla violenza di genere

ULTIME FOTOGALLERY

8 marzo, cortei in tutto il mondo per la Giornata della donna. FOTO

Mondo

Dal Perù alle Filippine, dal Bangladesh al Kirghizistan e fino a Francia, Spagna e Italia: sono...

18 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

Gli ultimi sviluppi della guerra in Medioriente campeggiano in apertura sui quotidiani...

16 foto

Buona Giornata della Donna, le frasi da inviare su WhatsApp

Lifestyle

Per celebrare l'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, alcune frasi di donne forti che...

9 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la guerra in Medio Oriente. Trump vuole la resa dell’Iran. Il petrolio...

15 foto

Benessere urbano a Zurigo tra veganismo e nuove frontiere wellness

Lifestyle

Tra bagni termali sui tetti, rituali hammam, immersioni fredde nel lago e nuove proposte di...

20 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Genova, 87enne uccisa in casa: polizia ferma il figlio 52enne

    Cronaca

    Un'anziana è stata trovata morta questo pomeriggio, in via San Felice, nel quartiere di...

    Iran, raid su Arabia Saudita: due morti e 12 feriti. LIVE

    live Mondo

    L'Iran ha affermato di poter combattere per altri sei mesi. In Arabia Saudita due morti dopo un...

    Ucraina, droni Kiev su zona Zaporizhzhia occupata: un morto. LIVE

    live Mondo

    Un attacco di droni ucraini ha colpito un edificio nella regione occupata dai russi e ha causato...