8 marzo, il murale di Tvboy a Milano per Fondazione Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio: un gesto semplice che richiama la sua sensibilità, la sua creatività e il sogno di diventare illustratrice che coltivava. È questa immagine la protagonista del murale - intitolato LOVE = RESPECT - che Tvboy ha scelto di dedicare a Fondazione Giulia Cecchettin in occasione della Giornata internazionale della donna, l'8 marzo. L’artista ha realizzato l’opera a Milano su uno dei muri esterni in prossimità del MUDEC – Museo delle Culture, alla presenza di Gino Cecchettin, padre di Giulia e presidente dell’omonima Fondazione.

Il lavoro della Fondazione Cecchettin

Realizzato con tecnica mista a spray e acrilici, il murale misura tre metri di altezza per un metro e mezzo di larghezza e mantiene lo stile visivo essenziale e diretto che caratterizza il lavoro di Tvboy. Con questo murale l'artista palermitano si unisce al percorso di sensibilizzazione portato avanti da Fondazione Giulia Cecchettin sul tema dell’amore sano, in contrasto con i comportamenti che rendono le relazioni tossiche. Un impegno che l’organizzazione, nata per mantenere viva la memoria di Giulia, vittima di femminicidio, porta avanti attraverso percorsi educativi, promuovendo la prevenzione e lavorando sulle radici culturali della violenza di genere e sul ruolo della società nel contrastarla.