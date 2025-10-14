Gino Cecchettin: "L'educazione affettiva? Ce la chiedono i ragazzi"

La Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata in progetti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, compie un anno. In questi mesi Gino ha incontrato migliaia di studenti e studentesse, ed è da loro che bisogna ripartire: "Noi maschi purtroppo viviamo a metà. Se mi avessero insegnato a godere di tutte le emozioni, probabilmente avrei imparato a vivere più pienamente fin da bambino". E di Giulia dice: "La sua storia ha salvato altre ragazze"