Cinque cose che abbiamo capito dal finale di Stranger Things

La serie Netflix si è conclusa dopo dieci anni in cui ha saputo raccogliere un pubblico eterogeneo e fedele, diventando un autentico caso televisivo. Al di là dei giudizi di merito, i fratelli Duffer hanno voluto e saputo raccontare la loro storia fino all'epilogo, scegliendo di trasmettere messaggi molto precisi. Ecco quali
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi