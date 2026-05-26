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Turchia, l’opposizione impossibile a Erdogan

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Si protesta in Turchia per l'annullamento dei risultati del congresso del Partito Popolare Repubblicano, principale gruppo di opposizione, il cui presidente Ozel è stato dichiarato decaduto. La decisione della Corte d’appello turca è stata letta da buona parte degli osservatori, e anche dei cittadini, come l’ennesimo atto di repressione politica avviato dalla presidenza Erdogan. Uno schema che si ripete e per questo il finale delle Presidenziali del 2028 sembra già scritto

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