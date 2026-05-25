La scrittrice croata racconta la sua vita tra Zagabria e Stoccolma, segnata dall’esilio e dalle accuse di scarso patriottismo negli anni Novanta. Nel nuovo libro "Le parole di cui non parliamo" affronta anche il tema della malattia e dei tabù sociali. “Viviamo in un’epoca di caos e confusione”, osserva parlando del futuro globale. E sull’Europa avverte: “Arriva sempre troppo tardi davanti alle guerre”