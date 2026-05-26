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Oltre la nostalgia: Michael Jackson conquista la Gen Z

Michele Boroni

Michele Boroni

Con l'82% del pubblico sotto i 35 anni, il biopic “Michael” dimostra che il Re del Pop non è più solo una leggenda del passato, ma un protagonista attivo dell'era digitale

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