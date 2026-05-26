Ospite della Milanesiana al Volvo Studio Milano, Park Chan-wook ha parlato del nuovo film No Other Choice, della rabbia nata durante la dittatura militare coreana e dei quindici anni di tentativi falliti a Hollywood. Il regista di Oldboy ha raccontato il rapporto tra musica e scrittura — da Vivaldi a Mozart — citando Kafka, Dario Argento e Sergio Leone come riferimenti decisivi per il cinema che verrà: un western americano sulla violenza delle origini