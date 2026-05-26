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Cinema

Park Chan-wook alla Milanesiana 2026: "Rispetto tanti colleghi, uno è Dario Argento"

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Ospite della Milanesiana al Volvo Studio Milano, Park Chan-wook ha parlato del nuovo film No Other Choice, della rabbia nata durante la dittatura militare coreana e dei quindici anni di tentativi falliti a Hollywood. Il regista di Oldboy ha raccontato il rapporto tra musica e scrittura — da Vivaldi a Mozart — citando Kafka, Dario Argento e Sergio Leone come riferimenti decisivi per il cinema che verrà: un western americano sulla violenza delle origini

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