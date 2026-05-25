Fondazione Vecchioni: “La malattia mentale non sia più vergogna”

“Quella psichiatrica è una malattia come le altre, ma lo stigma è ancora profondo”, dice Daria Colombo, attivista e scrittrice, che dopo la morte del figlio Arrigo Vecchioni ha dato vita insieme al marito a una fondazione per combattere stigma e solitudine. E supportare le famiglie dei pazienti, spesso abbandonate a loro stesse: "Stiamo lavorando perché il sostegno ai caregiver diventi un diritto. L'amore non basta". L'intervista