Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Fondazione Vecchioni: “La malattia mentale non sia più vergogna”

Giulia Mengolini

©Getty

“Quella psichiatrica è una malattia come le altre, ma lo stigma è ancora profondo”, dice Daria Colombo, attivista e scrittrice, che dopo la morte del figlio Arrigo Vecchioni ha dato vita insieme al marito a una fondazione per combattere stigma e solitudine. E supportare le famiglie dei pazienti, spesso abbandonate a loro stesse: "Stiamo lavorando perché il sostegno ai caregiver diventi un diritto. L'amore non basta". L'intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ