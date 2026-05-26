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Cronaca

Dal buio delle Br all'impegno per i carcerati: la parabola di Cecco Bellosi

Chiara Martinoli

Chiara Martinoli

Cecco Bellosi

Dalla lotta armata alla vita in clandestinità, fino all’arresto: la storia di Cecco Bellosi è, in parte, una storia collettiva. È il racconto di eventi e vicissitudini che presero vita nel periodo che oggi ricordiamo come gli Anni di piombo e che hanno segnato profondamente l'Italia. In un certo senso, Bellosi ha sempre vissuto il contesto di una comunità, anche se questa comunità è cambiata, assumendo forme e ruoli diversi, nelle tre fasi della sua vita: prima, durante, e dopo il carcere

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