Dalla lotta armata alla vita in clandestinità, fino all’arresto: la storia di Cecco Bellosi è, in parte, una storia collettiva. È il racconto di eventi e vicissitudini che presero vita nel periodo che oggi ricordiamo come gli Anni di piombo e che hanno segnato profondamente l'Italia. In un certo senso, Bellosi ha sempre vissuto il contesto di una comunità, anche se questa comunità è cambiata, assumendo forme e ruoli diversi, nelle tre fasi della sua vita: prima, durante, e dopo il carcere