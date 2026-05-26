Cosa puoi fare tu per l’AI? Puoi costruire il tuo agente di viaggio

Da Google a Claude, i colossi stanno mostrando in queste settimane il futuro dell’intelligenza artificiale agentica. Ma i microscopici casi di Voletto.it e del travel assistant creato dall’esperto Mirko Lalli raccontano (anche) un’altra storia: oggi, con poche ore di lavoro e idee chiare, anche singoli professionisti e piccoli operatori, ma pure catene e compagnie, possono costruirsi strumenti AI su misura di ogni proposta o addirittura di ogni viaggio