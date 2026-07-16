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Cinema

Novecento, il film "per la gente" di Bernardo Bertolucci

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

A cinquant'anni dalla sua uscita, l'opera del regista emiliano parla del passato dell'Italia restando attuale, affrontando temi come la lotta di classe e il fascismo legandosi a un territorio specifico ma raccontando al tempo stesso tutto il Paese

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