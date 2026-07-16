L'abbattimento della frontiera di Gibilterra riavvicina Londra all'Ue

Nel decennale della Brexit, è stato riaperto il confine dell'enclave britannica in territorio spagnolo. Il nuovo corso, denominato "frontiera fluida", ha delle conseguenze soprattutto dal punto di vista pratico per i 15mila frontalieri, ma costituisce anche un cambio di passo politico o almeno apre a prospettive future di riavvicinamento pragmatico tra Regno Unito e Europa