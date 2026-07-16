Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

L'abbattimento della frontiera di Gibilterra riavvicina Londra all'Ue

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Nel decennale della Brexit, è stato riaperto il confine dell'enclave britannica in territorio spagnolo. Il nuovo corso, denominato "frontiera fluida", ha delle conseguenze soprattutto dal punto di vista pratico per i 15mila frontalieri, ma costituisce anche un cambio di passo politico o almeno apre a prospettive future di riavvicinamento pragmatico tra Regno Unito e Europa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ