Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Ombre russe, viaggio nei paesi baltici

Jacopo Arbarello

Jacopo Arbarello

Quattro anni dopo l'invasione dell'Ucraina, un viaggio tra i russofoni di Estonia e Lettonia racconta le paure dei Paesi baltici e quelle delle minoranze russe. Tra sicurezza, propaganda e diritti negati, emergono le contraddizioni di una guerra che colpisce anche chi vive da decenni ai suoi confini

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ