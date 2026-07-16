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Zelensky licenzia il ministro della Difesa Fedorov e divide l'Ucraina

Luciana Grosso

Ispi
Il Ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov tiene un briefing a Kiev, in Ucraina, dopo la sua rimozione dall'incarico da parte del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky (Getty)

Il 35enne fautore della svolta tech e promotore del potenziamento nell'uso dei droni contro la Russia è ampiamente considerato l’uomo chiave del cambio di passo militare degli ultimi tempi. La decisione di sacrificarlo a seguito del rimpasto di governo si sta trasformando in un problema politico per il presidente ucraino

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