Analizziamo il primo turno di queste amministrative per fare un primo bilancio di questa tornata elettorale e capire chi ha vinto e chi ha perso tra centrodestra e centrosinistra. Uno degli elementi che emerge è il successo delle liste civiche e dei candidati civici. Un fattore che ha avuto un peso anche nella vittoria di Venturini a Venezia, unico capoluogo di regione al voto, in un'elezione considerata non facile per la coalizione uscente