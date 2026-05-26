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Politica

Elezioni comunali, il caso Venezia: quanto hanno pesato le liste civiche?

Francesco Cianfanelli

Youtrend

©Ansa

Analizziamo il primo turno di queste amministrative per fare un primo bilancio di questa tornata elettorale e capire chi ha vinto e chi ha perso tra centrodestra e centrosinistra. Uno degli elementi che emerge è il successo delle liste civiche e dei candidati civici. Un fattore che ha avuto un peso anche nella vittoria di Venturini a Venezia, unico capoluogo di regione al voto, in un'elezione considerata non facile per la coalizione uscente 

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