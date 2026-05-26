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La battaglia di 5 Paesi per chiedere all'Europa dazi per "proteggersi"

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedo di avviare una più severa politica di dazi contro i Paesi che applicano pratiche commerciali scorrette. Ma cosa c'è alla radice di questa richiesta che sembra mettere l'Europa al bivio tra la via del protezionismo commerciale trumpiano o quella dell’espansione produttiva stile "Mario Draghi"? E quali sono i reali obiettivi degli Stati promotori di questo tentativo di cambio di passo commerciale? 

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