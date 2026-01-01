Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Vuoi più tempo con gli amici nel 2026? C'è una app a cui rivolgersi

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Molti entrano nel nuovo anno con il proposito di trascorrere più tempo di qualità con amici e persone care. La tecnologia può essere un alleato per trasformare buone intenzioni in piani concreti. Rodeo è una curiosa applicazione assistita dall’AI e progettata per ridurre il caos delle conversazioni, degli spunti e dei messaggi sparsi. Il risultato è un’app che funziona come una “seconda mente” per la vita sociale, senza sostituirla. Vale la pena tentare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ