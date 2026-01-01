Vuoi più tempo con gli amici nel 2026? C'è una app a cui rivolgersi

Molti entrano nel nuovo anno con il proposito di trascorrere più tempo di qualità con amici e persone care. La tecnologia può essere un alleato per trasformare buone intenzioni in piani concreti. Rodeo è una curiosa applicazione assistita dall’AI e progettata per ridurre il caos delle conversazioni, degli spunti e dei messaggi sparsi. Il risultato è un’app che funziona come una “seconda mente” per la vita sociale, senza sostituirla. Vale la pena tentare