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L’Ue e i Balcani, a che punto siamo con il processo di allargamento

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

A Tivat, in Montenegro, va in scena un vertice tra i Paesi balcanici che da tempo attendono di entrare in Unione e le istitutizioni europee. Vediamo quali sono le principali sfide delle nuove potenziali adesioni e le prospettive di ingresso, tra accelerazioni e frenate, tra chi è più vicino e chi è più (o molto) lontano

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