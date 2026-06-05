L’Ue e i Balcani, a che punto siamo con il processo di allargamento

A Tivat, in Montenegro, va in scena un vertice tra i Paesi balcanici che da tempo attendono di entrare in Unione e le istitutizioni europee. Vediamo quali sono le principali sfide delle nuove potenziali adesioni e le prospettive di ingresso, tra accelerazioni e frenate, tra chi è più vicino e chi è più (o molto) lontano
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