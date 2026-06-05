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L’AI ha una sete enorme, ma non possiamo smettere di usarla

Daniele Moretti

Daniele Moretti

L’intelligenza artificiale non è immateriale: dietro ogni richiesta ci sono data center, energia, raffreddamento e quindi consumo d’acqua. Nel rapporto sull’impatto dell’AI, Kaveh Madani mostra come questa tecnologia possa aggravare una crisi idrica già profonda, senza però essere anti-AI. La vera domanda, oggi, è come far crescere l’AI senza spingere ancora più in là la bancarotta dell’acqua

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