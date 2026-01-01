Offerte Sky
Sydney Sweeney: dal corpo osservato al controllo del racconto, l’evoluzione di una star

Paolo Nizza

Paolo Nizza

È diventata famosa prima di essere compresa. Da Euphoria a The White Lotus, da Reality all’horror e al thriller psicologico, l’attrice americana ha attraversato lo sguardo, il desiderio e il fraintendimento mediatico, trasformandoli in una strategia sempre più consapevole. In vista del nuovo film in uscita il 1° gennaio, un ritratto critico della sua carriera

