È diventata famosa prima di essere compresa. Da Euphoria a The White Lotus, da Reality all’horror e al thriller psicologico, l’attrice americana ha attraversato lo sguardo, il desiderio e il fraintendimento mediatico, trasformandoli in una strategia sempre più consapevole. In vista del nuovo film in uscita il 1° gennaio, un ritratto critico della sua carriera