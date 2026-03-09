Milano, altro tram deragliato: terzo incidente in 10 giorni

La carrozza centrale di un mezzo della linea 15 è uscita dai binari questa mattina nel comune di Rozzano, al confine con Milano. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità. Non si registrano feriti

La carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari stamani nel comune di Rozzano, al confine con Milano, all'altezza del centro commerciale Fiordaliso. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità. Non si registrano feriti. La linea è interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. Si tratta del terzo episodio che coinvolge un tram del capoluogo lombardo dopo il deragliamento di una vettura della linea 9, che ha provocato due morti e decine di feriti in viale Vittorio Veneto a Milano lo scorso 27 febbraio, e dell'incidente nella serata di sabato scorso, quando un tram della linea 12 senza passeggeri a bordo è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale. In quel caso l'incidente è stato dovuto alla presenza di un bullone sui binari.