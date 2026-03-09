Offerte Sky
Milano, altro tram deragliato: terzo incidente in 10 giorni

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La carrozza centrale di un mezzo della linea 15 è uscita dai binari questa mattina nel comune di Rozzano, al confine con Milano. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità. Non si registrano feriti

ascolta articolo

La carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari stamani nel comune di Rozzano, al confine con Milano, all'altezza del centro commerciale Fiordaliso. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità. Non si registrano feriti. La linea è interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. Si tratta del terzo episodio che coinvolge un tram del capoluogo lombardo dopo il deragliamento di una vettura della linea 9, che ha provocato due morti e decine di feriti in viale Vittorio Veneto a Milano lo scorso 27 febbraio, e dell'incidente nella serata di sabato scorso, quando un tram della linea 12 senza passeggeri a bordo è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale. In quel caso l'incidente è stato dovuto alla presenza di un bullone sui binari. 

Cronaca

Tram deragliato a Milano, circolazione ripresa e fiori per le vittime

Il mezzo della linea 9 coinvolto nell'incidente costato la vita a due passeggeri, con il ferimento di oltre 50 persone è stato rimosso alle prime luci dell'alba di domenica mattina. I due pazienti più gravi sono ricoverati in Neurorianimazione, ma non sono in pericolo di vita. L'Atm depone due mazzi di fiori bianchi sul luogo dell'accaduto. Avviate indagini per verificare l'ipotesi di un malore all'origine del deragliamento

