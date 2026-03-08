Offerte Sky
A Milano tram senza passeggeri esce dai binari, colpa di un bullone

Cronaca

Il mezzo stava rientrando in deposito ieri intorno alle 22 quando è deragliato nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale di Milano. In questo caso nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i tecnici e il tram 12, di un modello diverso dal Tramlink deragliato in viale Vittorio Veneto una settimana fa, è stato rimosso 

ascolta articolo

Un tram che stava rientrando in deposito ieri intorno alle 22 è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale di Milano. A causare l'incidente, avvenuto a una settimana dal deragliamento del tram 9 in cui sono morte due persone e una cinquantina sono rimaste ferite, è stato un bullone sui binari, hanno confermato da Atm. In questo caso nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i tecnici e il tram 12, un Jumbo (quindi diverso dal Tramlink deragliato in viale Vittorio Veneto), è stato rimosso. 

