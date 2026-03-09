Previsioni meteo, settimana con piogge e temporali sparsi

Introduzione
Settimana con una nuvolosità diffusa e piogge che si alterneranno a schiarite o pause asciutte. Cielo più grigio al Nord a partire da martedì. Temperature grossomodo invariate, massime fino a 20°C. Nel weekend perturbazione sull'Italia con piogge dal Nord verso il Centro-Sud, torna la neve sulle Alpi
Quello che devi sapere
Settimana con instabilità
La seconda settimana di marzo inizia con una saccatura depressionaria in movimento sull'Europa occidentale e un campo di alta pressione sui settori orientali. La giornata odierna inizia con tempo asciutto sull'Italia con nubi sparse e spazi di sereno. Entro il pomeriggio instabilità in aumento soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud dove avremo acquazzoni e temporali sparsi. I prossimi giorni non vedranno grosse variazioni con nuvolosità in transito e deboli fenomeni anche sulle regioni del Nord, mentre l'instabilità pomeridiana resterà sempre attiva al Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in vista del prossimo weekend mostrano invece un possibile cambio di circolazione con una saccatura depressionaria in affondo verso il Mediterraneo occidentale.
Piogge e temporali sparsi
La traiettoria è ancora molto incerta ma è possibile un peggioramento meteo che potrebbe interessare quantomeno Nord-Ovest e Isole Maggiori, da valutare coinvolgimento anche delle altre regioni. Le temperature nel corso della settimana oscilleranno intorno alle medie del periodo senza grandi variazioni.
La pressione non è più forte come nei giorni scorsi
Giornata con cielo molto nuvoloso o spesso coperto su tante regioni. Sono previste alcune precipitazioni su Toscana meridionale, Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia e nel pomeriggio locali su Sardegna e alta Sicilia. Tempo più stabile e asciutto al Nord, ma con foschie o nebbie mattutine sulle zone di pianura.
Previsioni per oggi
Al Nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi tra Liguria e basso Piemonte. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali. Al Centro mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento a partire dai settori Appenninici con precipitazioni sparse, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al Sud al mattino nubi basse sulle regioni peninsulari meridionali e sulla Sardegna, nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità sui settori peninsulari e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. In serata e in nottata maltempo relegato alle Isole Maggiori, coperto ma asciutto altrove. Temperature minime in diminuzione al Centro-Sud, in rialzo al Nord; massime stazionarie o in aumento al centro, stabili o in diminuzione altrove.
Previsioni per domani
Al Nord al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, nevose dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio poche variazioni con isolati piovaschi tra Piemonte, Liguria e alte pianure venete. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso su tutti i settori. Al Centro al mattino nuvolosità compatta in transito con deboli piogge tra Marche e Umbria; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali a partire dai settori Appenninici, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata e nottata torna la stabilità salvo qualche piovasco tra Toscana e Umbria. Al Sud e sulle isole al mattino precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale, variabilità asciutta sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento sui medesimi settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo ovunque; massime stabili o in calo al Nord e stazionarie o in aumento al Centro-Sud.
Pressione in leggera diminuzione
La giornata di domani sarà contrassegnata da un tempo subito piovoso su Val d'Aosta, Piemonte e Liguria, localmente Lombardia occidentale. Tempo più asciutto altrove. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità sui settori appenninici e zone vicine, Toscana, Sardegna e Sicilia settentrionali. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari poco mossi.