Previsioni meteo, settimana con piogge e temporali sparsi

Al Nord al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, nevose dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio poche variazioni con isolati piovaschi tra Piemonte, Liguria e alte pianure venete. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso su tutti i settori. Al Centro al mattino nuvolosità compatta in transito con deboli piogge tra Marche e Umbria; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali a partire dai settori Appenninici, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata e nottata torna la stabilità salvo qualche piovasco tra Toscana e Umbria. Al Sud e sulle isole al mattino precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale, variabilità asciutta sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento sui medesimi settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo ovunque; massime stabili o in calo al Nord e stazionarie o in aumento al Centro-Sud.