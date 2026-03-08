In Italia, ricordiamo, la percentuale di donne nelle amministrazioni comunali è al 35,3%. Quote più basse si registrano anche in altre regioni meridionali. In Campania le donne sono 2.545 su 8.560 amministratori (30%). In Calabria la percentuale si ferma al 31%: le donne sono 1.757 su 5.744 incarichi. Valori analoghi si registrano anche in Abruzzo (31%) e Basilicata (32%). Il Lazio e il Trentino Alto Adige sono al 33%, la Liguria e il Piemonte al 34%, la Puglia è al 35%.

