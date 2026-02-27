La simulazione di YouTrend è accompagnata dalla seguente nota metodologica.



Youtrend, a partire dalla Supermedia bisettimanale dei sondaggi Youtrend/AGI del 26 febbraio 2026, dalla sua banca dati di sondaggi politici e dai risultati per comune o per sezione delle elezioni Europee del 2024 e Politiche del 2022, ha stimato la percentuale di ogni lista sopra l’1% nei sondaggi in ogni collegio uninominale della Camera e del Senato, in ogni circoscrizione elettorale della Camera e in ogni regione. In tale calcolo è stata anche valutata la propensione degli elettori di ciascun partito a continuare a votare per quel partito se dovesse presentarsi in coalizione con gli altri partiti presenti nello scenario. A partire dai risultati ipotizzati per collegio, per circoscrizione e per regione, è stato poi calcolato il numero di seggi sia con la legge elettorale vigente (c.d. “Rosatellum”), sia con la nuova legge elettorale, che prevede un proporzionale di coalizione con soglia di sbarramento al 3%, premio di maggioranza da 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, e accesso al riparto dei seggi della migliore lista di ogni coalizione sotto la soglia di sbarramento. I seggi spettanti agli italiani residenti all’estero sono stati assegnati sulla base del dato storico.