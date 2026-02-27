Introduzione
La nuova legge elettorale proposta dal centrodestra produrrebbe un esito radicalmente diverso rispetto all’attuale Rosatellum: a dirlo è una una simulazione realizzata da YouTrend, sulla base degli attuali rapporti di forza fotografati dai sondaggi.
Quello che devi sapere
Cosa mostra la simulazione di YouTrend
Con il sistema attualmente vigente e le coalizioni considerate più probabili - Centrodestra e Campo largo, con Futuro Nazionale e Azione che corrono da soli - nessuna coalizione raggiungerebbe la maggioranza in Parlamento. Invece con il nuovo sistema il centrodestra otterrebbe circa 228 seggi alla Camera e 113 al Senato, pari a circa il 57% del totale.
I rapporti di forza tra coalizioni
La simulazione, in ogni caso, è basata sui rapporti di forza fotografati in questo momento dai sondaggi: come sottolineato da YouTrend, il sistema proposto assegna il premio alla coalizione più votata a livello nazionale indipendentemente da quale essa sia: dunque un eventuale sorpasso del centrosinistra nei consensi produrrebbe un effetto analogo a favore di quest’ultimo.
La simulazione con il Rosatellum
Tornando alla simulazione, con l’attuale legge elettorale Rosatellum lo scenario che emerge dai sondaggi è quello di un sostanziale pareggio: alla Camera infatti il centrodestra otterrebbe 186 seggi su 400, contro i 192 del centrosinistra. Al Senato invece il centrodestra sarebbe lievemente avanti, con 96 seggi a fronte dei 95 del Campo largo. In entrambi i casi nessuno dei due schieramenti raggiungerebbe la maggioranza assoluta, che è pari a 201 seggi alla Camera e 103 al Senato.
Il ruolo dei collegi uninominali
In questo scenario a essere decisiva sarebbe la competizione nei collegi uninominali: qui, a differenza di quanto accaduto alle elezioni politiche del 2022, il centrosinistra risulterebbe oggi più competitivo. Il Campo largo infatti strapperebbe seggi soprattutto al Sud: alla Camera il centrosinistra vincerebbe 79 collegi uninominali contro i 65 del centrodestra, al Senato 38 contro 33. Nel 2022 il centrodestra aveva conquistato oltre l’80% dei collegi uninominali con circa il 44% dei voti, anche grazie alla divisione dell’opposizione (Pd e M5s correvano separati). Oggi i restanti seggi andrebbero ad Azione (9 alla Camera, 3 al Senato), Futuro Nazionale (8 alla Camera, 2 al Senato), e a minoranze (MAIE, SVP, UV).
La simulazione con la nuova legge elettorale
Il centrodestra ha proposto adesso una nuova legge elettorale: si tratta di un proporzionale con un premio di maggioranza attribuito alla coalizione più votata a livello nazionale. Se fosse approvata, il quadro cambierebbe significativamente: alla Camera infatti il centrodestra salirebbe a 228 seggi, ben oltre la soglia di maggioranza di 201, con un margine di 27 seggi. Al Senato otterrebbe 113 seggi, superando la maggioranza di 103 di 10 seggi. Il Campo largo invece scenderebbe a 147 seggi alla Camera e a 76 al Senato, perdendo rispettivamente 45 e 19 seggi rispetto allo scenario con il Rosatellum.
Il ruolo del premio di maggioranza
In questo scenario il premio di maggioranza - che secondo la proposta sarebbe di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato - andrebbe interamente al centrodestra, in quanto coalizione più votata. Dunque un vantaggio di pochi punti percentuali nei sondaggi diventerebbe una maggioranza parlamentare solida. Il centrosinistra invece non riceverebbe alcun premio.
La grafica
La grafica
La grafica
La grafica
La grafica
La grafica
La nota metodologica
La simulazione di YouTrend è accompagnata dalla seguente nota metodologica.
Youtrend, a partire dalla Supermedia bisettimanale dei sondaggi Youtrend/AGI del 26 febbraio 2026, dalla sua banca dati di sondaggi politici e dai risultati per comune o per sezione delle elezioni Europee del 2024 e Politiche del 2022, ha stimato la percentuale di ogni lista sopra l’1% nei sondaggi in ogni collegio uninominale della Camera e del Senato, in ogni circoscrizione elettorale della Camera e in ogni regione. In tale calcolo è stata anche valutata la propensione degli elettori di ciascun partito a continuare a votare per quel partito se dovesse presentarsi in coalizione con gli altri partiti presenti nello scenario. A partire dai risultati ipotizzati per collegio, per circoscrizione e per regione, è stato poi calcolato il numero di seggi sia con la legge elettorale vigente (c.d. “Rosatellum”), sia con la nuova legge elettorale, che prevede un proporzionale di coalizione con soglia di sbarramento al 3%, premio di maggioranza da 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, e accesso al riparto dei seggi della migliore lista di ogni coalizione sotto la soglia di sbarramento. I seggi spettanti agli italiani residenti all’estero sono stati assegnati sulla base del dato storico.