Referendum Giustizia 2026, come cambia la Costituzione se vince il Sì

I due Consigli, composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati, non sarebbero elettivi. A differenza di quanto avviene adesso per il singolo Csm esistente, i primi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, i secondi invece saranno sorteggiati tra tutti i magistrati - giudicanti e requirenti - che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. I componenti dei due Csm "durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva".