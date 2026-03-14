Sky Cube Referendum Giustizia - Perché Sì, Perché No

In vista del voto del 22 e 23 marzo 2026, un vodcast per chiarire le ragioni del sì e del no. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano, Monica Mastrandrea (No Riforma, Direttrice “La Magistratura”) e Nicolò Zanon (Presidente Comitato Sì Riforma).
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