"Il dato dell'affluenza in Veneto è particolarmente significativo. Già alla chiusura della prima giornata di voto la nostra regione ha raggiunto il 50,55%, superando il dato finale del referendum costituzionale del 2001 sulla riforma del Titolo V. E oggi nuovamente ai seggi in Veneto c'era una presenza davvero notevole. È un segnale chiaro di partecipazione, attenzione e senso civico". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia. "Colpisce - aggiunge Zaia - la risposta diffusa della gente del territorio veneto, con percentuali molto alte in tutte le province. Vuol dire che i cittadini hanno sentito questo appuntamento come importante e vicino. Dai seggi continuano ad arrivare indicazioni di un'ottima partecipazione, anche nella giornata di oggi. È il segno che il lavoro di informazione e di confronto fatto in queste settimane è servito. In attesa di quello che sarà il risultato finale, siamo di fronte ad un dato importante: l'impegno di chi ha promosso il referendum e di chi ha animato il dibattito pubblico, da posizioni anche diverse, sta riportando molti cittadini al voto. Ed è un fatto positivo, serio, che in Veneto merita di essere riconosciuto come prova di una democrazia sentita e matura", conclude.