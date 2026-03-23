Referendum Giustizia, l'affluenza definitiva sfiora il 59%

A sezioni quasi completamente scrutinate, il dato si conferma superiore alle attese della vigilia. A quasi un terzo delle sezioni scrutinate il no è al 54,68% e il sì è al 45,32%

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia ha sfiorato il 59% (REFERENDUM GIUSTIZIA, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il dato, che è in costante aggiornamento, è stato pubblicato sul sito Eligendo del Viminale quando mancano poco più di 500 sezioni da scrutinare. Un'affluenza particolarmente elevata rispetto alle previsioni, soprattutto se paragonata alle precedenti consultazioni di carattere confermativo. A quasi un terzo delle sezioni scrutinate il No è dato in vantaggio al 54,68%, mentre il sì si attesta al 45,32%.