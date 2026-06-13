A Roma, all'Auditorium della Conciliazione, si tiene l'assemblea costituente del partito di Vannacci. Ad aprirla l'inno d'Italia e le parole del leader: "Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo". Annunciata la presenza di oltre 1.500 delegati locali, che intervengono oggi. Domani tocca agli otto deputati ex Lega, FdI e Fi. Poi, sempre domani, l’intervento conclusivo di Vannacci

Oggi e domani, a Roma, va in scena l'assemblea costituente di Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci che ha annunciato di aver raggiunto i 100mila iscritti. “Noi rappresentiamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo”, ha detto il generale dando il via all'evento dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Siamo "i guardiani del sovranismo e della cittadinanza", ha aggiunto. Si tratta della prima assemblea da quando Futuro nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'uscita di Vannacci dalla Lega: l’obiettivo è dare una struttura al partito, che avrà un'Assemblea nazionale e un esecutivo nazionale. Annunciata la presenza di oltre 1.500 delegati locali, che intervengono oggi. Domani tocca agli otto deputati ex Lega, FdI e Fi. Poi, sempre domani, la Costituente si chiuderà con l’intervento conclusivo di Vannacci.

L’inno d’Italia apre la Costituente di Futuro Nazionale

All'Auditorium della Conciliazione il blu è il coloro dominante, con il logo del partito al centro del palco e accanto l’immagine del Colosseo. Ad aprire l'assemblea costituente di Futuro Nazionale è stato l'inno d’Italia, mentre sul palco c’era anche il leader Vannacci. Il primo a prendere la parola è stato il deputato e coordinatore del partito, Edoardo Ziello.

Vannacci: “Noi rappresentiamo la feccia, orgogliosi di esserlo”

Poi ha parlato Vannacci. "Sono state giornate di lavoro duro, ma io non mi sono occupato di nulla, questo è il risultato del lavoro di qualcun altro che ringrazio dal profondo del mio cuore e sono convinto che le cose vadano bene così. Grazie a chi è partito da terre lontane, dal Trentino, dalla Liguria, dalla Sicilia, ma anche da terre vicine come Roma, grazie a chi è venuto qui per celebrare la prima assemblea nazionale di Futuro nazionale", ha detto. Ancora: "Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo". Poi, sul centrodestra e sul perché Futuro nazionale ha scelto di non votare fino ad ora la fiducia al governo Meloni, il generale ha aggiunto: "Ci hanno detto che stiamo aiutando la sinistra. Ma io mi dovrei alleare adesso con quest'alleanza di centrodestra che continua a portare avanti l'agenda Draghi, il green deal? O con noi di Futuro Nazionale, guardiani del sovranismo e della cittadinanza, o con Von der Leyen, Draghi, multinazionali e globalismo". Sempre dal palco dell'Assemblea costituente del suo partito, Vannacci ha letto ai presenti la preghiera dei paracadutisti francesi e ha chiesto alla sala di alzarsi in piedi e pregare con lui. E ha concluso: "Con la forza e la fede andremo avanti, il resto lo conquisteremo da soli".