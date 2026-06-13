Pride e diritti, dal Vannacci pensiero alla paura del coming out

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana parte delle posizioni espresse dal leader di Futuro Nazionale per parlare di quanto sia diffusa la confusione sulle questioni dell’orientamento sessuale. Una riflessione che riguarda la salute di tutti noi, della nostra società, dei nostri figli e della cultura che abitano