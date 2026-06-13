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Elezioni comunali ad Agrigento, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi

Politica
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Il progressista Michele Sodano, candidato di Controcorrente appoggiato da Pd, M5s e Casa Riformista, ha stravinto il ballottaggio contro Dino Alonge. Tuttavia, in Consiglio comunale la maggioranza numerica è del centrodestra: dei 24 seggi a disposizione, il nuovo sindaco potrà contare su 5 consiglieri mentre l’opposizione su 19. Ecco tutti i nomi

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Nei giorni scorsi le elezioni comunali di Agrigento hanno decretato la vittoria al ballottaggio di Michele Sodano: esponente di Controcorrente, appoggiato da Pd, M5s e Casa Riformista, ha battuto Dino Alonge ed è diventato il primo sindaco progressista della città. Tuttavia, in Consiglio comunale non avrà vita facile visto che la maggioranza numerica è del centrodestra. Ecco i risultati definitivi e i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti.

I risultati definitivi ad Agrigento

Al ballottaggio Michele Sodano, candidato del centrosinistra, ha ottenuto 14.908 voti e il 72,31% delle preferenze. A sostenerlo le liste Controcorrente - Ismaele La Vardera, Partito democratico – Agrigento in Movimento, Casa Riformista. Il suo sfidante Dino Alonge, sostenuto da parte del centrodestra, si è fermato a 5.710 voti e il 27,69% delle preferenze. Al suo fianco c’erano cinque liste: Forza Italia, Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia, Forza Azzurri, Italia – Unione di Centro, Fratelli d’Italia. Al primo turno il terzo candidato in ordine decrescente era stato Luigi Gentile, appoggiato da Lega, Dc e Nm, che poi aveva escluso apparentamenti.

Il nuovo Consiglio comunale: i seggi

Se da una parte Sodano e tutta l’area progressista hanno esultato per la vittoria al ballottaggio, dall’altra i numeri degli eletti in Consiglio comunale usciti dalle urne non sorridono al nuovo sindaco. Dei 24 seggi che compongono il Consiglio, infatti, Sodano potrà contare su 5 consiglieri: 3 eletti nella lista di Controcorrente e 2 in quella del Pd. L’opposizione di centrodestra ha invece conquistato 19 seggi: 15 sono legati alle liste che hanno sostenuto Alonge (5 Fratelli d'Italia, 4 Forza Italia, 3 Mpa-Grande Sud, 2 la lista Forza azzurri, più Alonge), 4 sono legate alle liste che al primo turno hanno sostenuto Gentile (2 Lega, 2 Dc). I nomi dei consiglieri, comunque, non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale in caso di rinunce o se il sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Agrigento è fissata per venerdì 26 giugno alle 17.30.

Il candidato Michele Sodano , 24 maggio 2026. ANSA / UFFICIO STAMPA +++FOTO NON IN VENDITA - SOLO USO EDITORIALE - NPK +++

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I nomi dei consiglieri comunali eletti nelle liste per Sodano

Ecco i nomi dei 5 candidati più votati che dovrebbero sedersi in Consiglio comunale tra i banchi della coalizione che sostiene il sindaco Sodano, divisi per lista:

  • La lista Controcorrente conquista 3 seggi. I candidati più votati sono: Giovanni Crosta (524 preferenze), Elvira Mangione (489), Maria Miccichè (477)
  • La lista Partito Democratico - Agrigento in Movimento ottiene 2 seggi. I nomi più scelti sono: Giampiero Carta (435 voti), Sandro Fanara (430).

I nomi dei consiglieri di opposizione eletti

Tra i banchi di chi farà opposizione al sindaco Sodano, considerando anche i numeri ottenuti nel primo turno delle Amministrative, nel nuovo Consiglio comunale di Agrigento siederanno 19 persone. Ecco i nomi e le liste:

  • Dino Alonge, candidato sindaco sconfitto da Sodano al ballottaggio
  • Fratelli d’Italia conquista 5 seggi. I nomi più votati sono: Gerlando Piparo (885 preferenze), Pasquale Spataro (805), Costantino Ciulla (785), Simone Gramaglia (767), Laura Vento (482)
  • Forza Italia ottiene 4 seggi. I candidati più scelti sono: Giovanni Civiltà (844 voti), Davide Cacciatore (626), Cristian Licata (580), Geraldo Alongi (451)
  • La lista Mpa-Grande Sicilia ottiene 3 seggi. I nomi più scelti sono: Marco Vullo (823 voti), Angelo Vaccarello (652), Ilaria Settembrino (617)
  • Forza Azzurri conquista 2 seggi. I candidati con più voti sono: Marcello Fattori (655 preferenze), William Giacalone (280)
  • Anche la Lega conquista 2 seggi. I nomi più votati sono: Alessia Cantone (478 preferenze), Valentina Cirino (327)
  • Anche Democrazia Cristiana ottiene 2 seggi. I nomi più scelti sono: Giuseppe Nocera (526 voti), Fabio Catania (332)

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