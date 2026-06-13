Il progressista Michele Sodano, candidato di Controcorrente appoggiato da Pd, M5s e Casa Riformista, ha stravinto il ballottaggio contro Dino Alonge. Tuttavia, in Consiglio comunale la maggioranza numerica è del centrodestra: dei 24 seggi a disposizione, il nuovo sindaco potrà contare su 5 consiglieri mentre l’opposizione su 19. Ecco tutti i nomi

Nei giorni scorsi le elezioni comunali di Agrigento hanno decretato la vittoria al ballottaggio di Michele Sodano: esponente di Controcorrente, appoggiato da Pd, M5s e Casa Riformista, ha battuto Dino Alonge ed è diventato il primo sindaco progressista della città. Tuttavia, in Consiglio comunale non avrà vita facile visto che la maggioranza numerica è del centrodestra. Ecco i risultati definitivi e i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti.

I risultati definitivi ad Agrigento

Al ballottaggio Michele Sodano, candidato del centrosinistra, ha ottenuto 14.908 voti e il 72,31% delle preferenze. A sostenerlo le liste Controcorrente - Ismaele La Vardera, Partito democratico – Agrigento in Movimento, Casa Riformista. Il suo sfidante Dino Alonge, sostenuto da parte del centrodestra, si è fermato a 5.710 voti e il 27,69% delle preferenze. Al suo fianco c’erano cinque liste: Forza Italia, Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia, Forza Azzurri, Italia – Unione di Centro, Fratelli d’Italia. Al primo turno il terzo candidato in ordine decrescente era stato Luigi Gentile, appoggiato da Lega, Dc e Nm, che poi aveva escluso apparentamenti.

Il nuovo Consiglio comunale: i seggi

Se da una parte Sodano e tutta l’area progressista hanno esultato per la vittoria al ballottaggio, dall’altra i numeri degli eletti in Consiglio comunale usciti dalle urne non sorridono al nuovo sindaco. Dei 24 seggi che compongono il Consiglio, infatti, Sodano potrà contare su 5 consiglieri: 3 eletti nella lista di Controcorrente e 2 in quella del Pd. L’opposizione di centrodestra ha invece conquistato 19 seggi: 15 sono legati alle liste che hanno sostenuto Alonge (5 Fratelli d'Italia, 4 Forza Italia, 3 Mpa-Grande Sud, 2 la lista Forza azzurri, più Alonge), 4 sono legate alle liste che al primo turno hanno sostenuto Gentile (2 Lega, 2 Dc). I nomi dei consiglieri, comunque, non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale in caso di rinunce o se il sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Agrigento è fissata per venerdì 26 giugno alle 17.30.