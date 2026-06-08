Nella città siciliana si sfidano Michele Sodano, che al primo turno ha raccolto il 39,1% delle preferenze, e Dino Alonge, che si è fermato al 34,7%

Urne chiuse e spoglio in corso ad Agrigento, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Michele Sodano (centrosinistra) e Dino Alonge (Fi-Fdi-Udc e autonomisti) (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA).