Nella città siciliana si sfidano Michele Sodano, che al primo turno ha raccolto il 39,1% delle preferenze, e Dino Alonge, che si è fermato al 34,7%
Urne chiuse e spoglio in corso ad Agrigento, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Michele Sodano (centrosinistra) e Dino Alonge (Fi-Fdi-Udc e autonomisti) (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA).
I risultati del primo turno
Al primo turno Michele Sodano ha mancato la vittoria secca per poco, fermandosi al 39,1%, mentre Dino Alonge ha incassato il 34,7% delle preferenze. A fare la differenza in questo ballottaggio potrebbero essere gli elettori del terzo candidato in ordine decrescente: Luigi Gentile, appoggiato da Lega e Dc, che aveva ottenuto il 14% ma ha escluso apparentamenti.
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