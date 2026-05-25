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Risultati elezioni comunali ad Agrigento, urne chiuse e spoglio in corso

Politica
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Nella città siciliana sono quattro i candidati alla carica di sindaco: Dino Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe Di Rosa

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Urne chiuse e spoglio in corso ad Agrigento, dove ieri e oggi - domenica 24 e lunedì 25 maggio - si è votato per le elezioni amministrative. I cittadini sono stati chiamati ai seggi per scegliere il nuovo sindaco tra quattro candidati e rinnovare il consiglio comunale (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI).

I candidati

Ad Agrigento, dove il primo cittadino uscente Franco Micciché ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato, i nomi in corsa per diventare sindaco sono quattro. Il centrodestra si è presentato spaccato dopo che i partiti della coalizione, vincitori cinque anni fa, non sono riusciti a trovare l'intesa su un candidato unico. Così Dino Alonge, avvocato ritenuto vicino ai deputati regionali Roberto Di Mauro del Mpa e Riccardo Gallo di Fi, è appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Mpa, Udc e alcune liste civiche. Mentre Luigi Gentile, ex assessore regionale, è sostenuto da Lega, Dc, Noi Moderati e Sud chiama Nord. Il campo progressista ha puntato su Michele Sodano, nome proposto a Pd e M5s da Controcorrente (movimento fondato poco più di un anno fa dell'ex Iena e deputato regionale Ismaele La Vardera). L'outsider è Giuseppe Di Rosa, espressione di un'area civica alternativa ai poli tradizionali: a sostenerlo le liste Agrigento amore mio e Liberiamo Agrigento.

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