Uno dei due programmi, ha spiegato Meloni, "riguarda la messa in sicurezza del territorio" ed è stato "predisposto dal prefetto Ciciliano sulla base dell'analisi scientifica che è stata condotta dal dipartimento della Protezione Civile". Oltre alla messa in sicurezza del territorio, ha aggiunto la premier, “il governo è pronto a varare il programma per riconoscere i contributi ai proprietari di immobili che sono crollati o che sono stati sgomberati e dichiarati inagibili e non possono essere ristrutturati o ricostruiti". I fondi "possono essere utilizzati per comprare una casa già esistente, acquistare un'area edificabile e realizzare una nuova abitazione in zona idonea a Niscemi o nei comuni limitrofi, ristrutturare e rendere abitabili ulteriori immobili che sono già nelle disponibilità di chi ha diritto al contributo", ha aggiunto la premier spiegando la distribuzione dei 150 milioni stanziati con il decreto legge di fine febbraio.

Per approfondire: Meloni a Niscemi: "In Cdm programmi per messa in sicurezza e indennizzi"