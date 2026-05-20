Elezioni comunali a Mantova, chi sono i candidati sindaco

Candidato sindaco per la lista "Dire Fare Città" è infine Emanuele Bellintani. Quarantatré anni, vive a Mantova, nella zona di Fiera Catena, ed è impiegato presso il Centro per l’impiego. Dopo un’esperienza nel mondo dell’informazione, ha continuato a coltivare nel tempo l’attività di autore, affiancandola a un forte interesse per gli studi e la ricerca storica. Sul fronte dell’impegno pubblico, ha ricoperto il ruolo di presidente della sezione Anpi mantovana e ha mosso i primi passi in politica durante gli anni universitari, rafforzando poi la propria presenza nelle mobilitazioni a sostegno dell’acqua pubblica e della tutela della Costituzione. Fin dalla nascita di eQual, nel 2012, rappresenta uno dei principali punti di riferimento dell’associazione, realtà attiva nel panorama sociale e politico cittadino con iniziative dedicate alla cultura e alla solidarietà.

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