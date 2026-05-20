Elezioni comunali a Mantova, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
I cittadini mantovani sono chiamati alle urne il 24 e 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco della città. Sono cinque i candidati alla carica occupata negli ultimi dieci anni da Mattia Palazzi, primo cittadino di un’amministrazione di centrosinistra: Andrea Murari per i progressisti; Mirko Gragnato, sostenuto dal Movimento 5 Stelle; Raffaele Zancuoghi in rappresentanza del centrodestra; Luca de Marchi alla guida della lista "De Marchi per Mantova" ed Emanuele Bellintani con la lista civica "Dire Fare Città"
Quello che devi sapere
Quando si vota
Le urne sono aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. A contendersi la guida della città di Mantova ci sono cinque candidati, rappresentanti dei progressisti, del Movimento 5 Stelle, del centrodestra e due civici. In corsa per i 32 seggi del consiglio comunale ci sono 355 candidati. Solo Noi Moderati, Movimento 5 Stelle e la "Lista De Marchi" hanno presentato un numero ridotto di aspiranti. Il sistema elettorale è maggioritario a doppio turno: se nessun candidato otterrà la maggioranza al primo turno, si andrà al ballottaggio, già previsto per i prossimi 7 e 8 giugno.
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Chi è Andrea Murari
Il centrosinistra ha deciso di puntare sulla continuità e ha candidato alla carica di sindaco Andrea Murari, 42 anni, assessore uscente all'Ambiente e all'Urbanistica nelle due giunte Palazzi. Murari è sostenuto da cinque liste: Partito Democratico, Azione con Murari, Lista Gialla, Mantova Adesso e Alleanza Verdi Sinistra. Tra i candidati al Consiglio comunale nella lista del Pd figura anche il sindaco uscente Mattia Palazzi.
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Chi è Raffaele Zancuoghi
Raffaele Zancuoghi, 54 anni, è invece il candidato sindaco del centrodestra per Mantova. Lavora come responsabile dell’energy management presso l'azienda Tea Reteluce ed è presidente della Canottieri Mincio. La sua candidatura è stata ufficializzata il 13 dicembre scorso attraverso un comunicato congiunto della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Mantova Ideale.
Chi è Mirko Gragnato
Mirko Gragnato, trent’anni, è il candidato sindaco scelto dall’assemblea del Movimento 5 Stelle di Mantova. Proveniente dal network giovanile del M5S, rappresenta una figura cresciuta nell’ambito dell’impegno culturale e civico, con un percorso costruito tra progettazione, relazioni istituzionali e collaborazione con enti locali, musei civici e statali, fino al livello del Ministero della Cultura. È membro del direttivo dell’Ecomuseo Mantovano e rappresenta una realtà culturale socia istituzionale dell’International Council of Museums (ICOM). Tra i risultati più significativi del suo percorso, il prestigioso Premio Carlo Magno del Parlamento Europeo, ricevuto nell’Anno europeo del patrimonio culturale.
Chi è Luca De Marchi
Luca De Marchi, 64 anni, è invece il candidato sindaco della "Lista De Marchi". Ex consigliere comunale, ha un passato da bodybuilder e lavora nell'ambito della sicurezza aziendale, con diverse certificazioni estere e consulenze internazionali in tema di security e prevenzione frodi. A livello locale è noto per le sue posizioni anti-immigrazione.
Chi è Emanuele Bellintani
Candidato sindaco per la lista "Dire Fare Città" è infine Emanuele Bellintani. Quarantatré anni, vive a Mantova, nella zona di Fiera Catena, ed è impiegato presso il Centro per l’impiego. Dopo un’esperienza nel mondo dell’informazione, ha continuato a coltivare nel tempo l’attività di autore, affiancandola a un forte interesse per gli studi e la ricerca storica. Sul fronte dell’impegno pubblico, ha ricoperto il ruolo di presidente della sezione Anpi mantovana e ha mosso i primi passi in politica durante gli anni universitari, rafforzando poi la propria presenza nelle mobilitazioni a sostegno dell’acqua pubblica e della tutela della Costituzione. Fin dalla nascita di eQual, nel 2012, rappresenta uno dei principali punti di riferimento dell’associazione, realtà attiva nel panorama sociale e politico cittadino con iniziative dedicate alla cultura e alla solidarietà.
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