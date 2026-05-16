Elezioni comunali a Pistoia, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
Il 24 e il 25 maggio 2026 la città di Pistoia elegge il suo nuovo primo cittadino: c’è infatti da eleggere il successore di Alessandro Tomasi, che ha corso per la presidenza della regione Toscana alle elezioni dello scorso ottobre e adesso siede in Consiglio regionale tra i banchi dell’opposizione. Tre i candidati pronti a sostituirlo: Anna Maria Celesti, vicesindaco facente funzioni e candidata del centrodestra; Giovanni Capecchi, proposto dal centrosinistra; e Fabrizio Mancinelli, esponente di Pistoia Rossa.
Quello che devi sapere
Quando si vota
Le urne sono aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. A contendersi la guida della città di Pistoia ci sono le due principali coalizioni, quelle di Centrodestra e Centrosinistra, insieme a un candidato civico. Il sistema elettorale è maggioritario a doppio turno: se nessun candidato otterrà la maggioranza al primo turno, si andrà al ballottaggio, già previsto per i prossimi 7 e 8 giugno.
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Chi è Anna Maria Celesti
Anna Maria Celesti è la candidata del centrodestra alle elezioni comunali di Pistoia. Medico ginecologo, nata a Messina nel 1955 e laureata all’Università di Firenze, svolge da oltre trentacinque anni la professione tra Pistoia e Firenze. Esponente storica di Forza Italia, partito nel quale milita da oltre vent’anni, è stata consigliera regionale della Toscana e vicepresidente della Commissione sanità e sicurezza sociale. Nel 2012 aveva già corso per la carica di sindaco di Pistoia, allora per il Popolo della Libertà. Dal dicembre 2025 ricopre il ruolo di sindaca facente funzioni dopo l’elezione di Alessandro Tomasi in Consiglio regionale. La sua candidatura è sostenuta dalla coalizione di centrodestra, composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc e liste civiche collegate come Amo Pistoia e Led.
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Chi è Giovanni Capecchi
Giovanni Capecchi è invece il candidato del centrosinistra. Professore universitario di Letteratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia, 54 anni, ha dedicato i suoi studi soprattutto all’Ottocento e al Novecento, seguendo alcuni filoni di ricerca: l’opera di Giovanni Pascoli, con particolare riferimento alla sua attività di critico di Dante e di prosatore, la letteratura e il Risorgimento, la letteratura della Grande guerra e il romanzo nel Novecento. Capecchi è considerato un profilo civico vicino all’area progressista e ambientalista e in passato è stato assessore comunale in quota Europa Verde. Lo scorso aprile ha vinto le primarie della coalizione con oltre 5.200 voti, circa il 56% dei voti, superando Stefania Nesi, che a sua volta aveva ottenuto 4.104 preferenze (43,5%). Oggi la sua candidatura è sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Civici e Riformisti, Rifondazione Comunista e la lista Capecchi Sindaco.
Chi è Fabrizio Mancinelli
Fabrizio Mancinelli è il candidato sindaco della lista civica Pistoia Rossa, formazione nata dall’esperienza di Toscana Rossa e collocata nell’area della sinistra radicale alternativa sia al centrodestra sia al centrosinistra. Docente di matematica e fisica al liceo Forteguerri, originario di Napoli ma residente a Pistoia dal 2010, ha alle spalle anche esperienze di attivismo in Amnesty International e nell’Usb. Dottore di ricerca in biochimica e musicista, nel corso della campagna elettorale Mancinelli ha spiegato di voler rappresentare quei cittadini che “non si riconoscono nella finta alternanza fra destra e centrosinistra”, puntando su partecipazione popolare, lavoro, ambiente, diritti sociali e coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte amministrative. Tra i temi più presenti nella proposta di Pistoia Rossa figurano anche antifascismo, casa, giovani, cultura e opposizione alla guerra.
I candidati consiglieri
Sono 358 i candidati consiglieri, tra conferme, ritorni e nuovi volti. Nella coalizione di centrodestra che sostiene Anna Maria Celesti si ricandidano tre assessori dell’attuale giunta, Alessandro Sabella, Alessio Bartolomei e Leonardo Cialdi, insieme a diversi consiglieri uscenti. Non sarà invece candidato Gabriele Sgueglia, indicato però come possibile vicesindaco in caso di vittoria. Tra le candidature più particolari spicca quella di Salvatore Giuseppe Patanè, oggi in Fratelli d’Italia dopo il passato nel Pd e l’esperienza nella civica pro-Tomasi, così come Samuela Breschi, già candidata sindaca nel 2022 con Onda Etica. Presente anche Iacopo Vespignani, che dopo le precedenti esperienze con Azione e con la civica Tomasi corre ora con Civici e Riformisti. Nel centrosinistra guidato da Giovanni Capecchi tornano quasi tutti i consiglieri comunali uscenti, insieme a esponenti della società civile come l’ex primario Sandro Giannessi e Chiara Mazzeo. Complessivamente le liste comprendono 158 donne e 77 candidati under 35, pari rispettivamente al 44% e al 21,5% del totale.
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