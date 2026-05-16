Elezioni comunali a Pistoia, chi sono i candidati sindaco

Giovanni Capecchi è invece il candidato del centrosinistra. Professore universitario di Letteratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia, 54 anni, ha dedicato i suoi studi soprattutto all’Ottocento e al Novecento, seguendo alcuni filoni di ricerca: l’opera di Giovanni Pascoli, con particolare riferimento alla sua attività di critico di Dante e di prosatore, la letteratura e il Risorgimento, la letteratura della Grande guerra e il romanzo nel Novecento. Capecchi è considerato un profilo civico vicino all’area progressista e ambientalista e in passato è stato assessore comunale in quota Europa Verde. Lo scorso aprile ha vinto le primarie della coalizione con oltre 5.200 voti, circa il 56% dei voti, superando Stefania Nesi, che a sua volta aveva ottenuto 4.104 preferenze (43,5%). Oggi la sua candidatura è sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Civici e Riformisti, Rifondazione Comunista e la lista Capecchi Sindaco.

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