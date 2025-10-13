Eugenio Giani, chi è il presidente della regione Toscana rieletto

Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 58-62% dei voti, superando l'avversario del centrodestra Alessandro Tomasi (35-39%) e la candidata di Toscana Rossa Antonella Bundi (2-4%). Eletto alle Regionali del 2020 con il 48,6% dei voti, l'esponente del Pd si riconferma così alla guida della Regione Toscana
Eugenio Giani è stato rieletto presidente della Regione Toscana. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 58-62% dei voti, superando l'avversario del centrodestra Alessandro Tomasi, con il 35-39% delle preferenze, e la candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu (2-4%). Eletto alle Regionali del 2020 con il 48,6% dei voti, l'esponente del Pd, sostenuto alle urne anche da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e la lista civica “Eugenio Giani presidente – Casa Riformista”, si riconferma alla guida della Toscana.
Chi è Eugenio Giani
Nato il 30 giugno 1959 a Empoli e residente a Sesto Fiorentino, Eugenio Giani si avvicina alla politica da giovanissimo. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Firenze, viene eletto nel 1990 nel Consiglio comunale di Firenze. Ricopre numerosi ruoli in municipio, come assessore con diverse deleghe (dalla mobilità ai lavori pubblici, dallo sport alla cultura fino alle relazioni internazionali). Nel 2009 viene eletto poi presidente del Consiglio Comunale del capoluogo toscano.
L'impegno culturale
Attivo anche nella cultura, Giani ha guidato anche il Museo Stibbert, l’associazione “Museo dei Ragazzi”, la Federazione Regionale dei Giochi Storici, la Società Dantesca Italiana, il Museo Casa di Dante e gli Amici dei Musei. Impegnato anche nello sport, l'attuale presidente della Regione Tosacana ricopre incarichi anche nel Coni (delegato provinciale Firenze, componente del consiglio nazionale) e nell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana.
Alla guida della Regione Toscana
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta al Consiglio regionale della Toscana, per poi essere rieletto nel 2015 diventando presidente del Consiglio Regionale. Dopo alcune esperienze con partiti di centrosinistra, ha poi aderito al Partito Democratico. Candidato alle Regionali del 20-21 settembre 2020, Giani è stato eletto presidente della Toscana con il 48,6% dei voti, sostenuto dalla coalizione composta da Pd, Italia Viva, +Europa, Europa Verde Progressista, Sinistra Civica Ecologista, Orgoglio Toscana, Svolta!.
Il mandato
Nel suo mandato, Giani ha promosso diverse iniziative, tra cui la legge regionale sul fine vita, approvata e promulgata nonostante un ricorso al Collegio di garanzia statutaria. Ha poi lanciato anche politiche come “nidi gratis” e “libri gratis” e lavorato su temi come la sanità territoriale, le infrastrutture, l’ambiente e la promozione delle aree interne della regione.