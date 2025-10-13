Elezioni regionali in Toscana, si vota ancora fino alle 15. DIRETTA

Prosegue il voto per scegliere il governatore e i 40 consiglieri. La sfida è tra Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana rossa). Lo scrutinio inizierà alla chiusura dei seggi. Ieri affluenza al 35,7%, in calo di 10 punti rispetto al 2020
in evidenza
Urne aperte fino alle 15 per la seconda giornata di voto per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra), e i 40 consiglieri. Lo scrutinio nelle 3.922 sezioni si svolgerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi questo pomeriggio. Se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti si andrà al ballottaggio tra due settimane, il 26 ottobre: un'eventualità che nessuna delle legge elettorali delle altre Regioni contempla. Ieri l’affluenza si è attestata al 35,7%, con un calo di c irca il 10%, rispetto alle regionali del 2020.
Gli approfondimenti:
- Domenica affluenza al 35,7%: calo di 10 punti rispetto al 2020
- Ecco chi sono i tre candidati alla presidenza
- "Il Confronto" dei candidati Giani-Tomasi su Sky TG24
- Elezioni regionali in Toscana, come si vota
- Regioni, la mappa di chi governa
- Da Occhiuto a de Pascale, da Acquaroli a Proietti: tutti i governatori delle Regioni. FOTO
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
"Il Confronto" dei candidati Giani-Tomasi su Sky TG24
Eugenio Giani, presidente della Regione uscente, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, e Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia e sostenuto dalla coalizione di centrodestra, negli studi di Sky TG24 si sono confrontati su diversi temi tra cui anche sicurezza, fine vita e turismo
Elezioni Toscana, 'Il Confronto' Giani-Tomasi su Sky TG24Vai al contenuto
Giani vs Tomasi: quali sono i temi che decidono il voto in Toscana
Giani vs Tomasi: quali sono i temi che decideranno il voto in ToscanaVai al contenuto
Toscana, ecco chi sono i tre candidati alla presidenza
A contendersi la carica di governatore in Toscana sono in tre: il presidente uscente Eugenio Giani, che corre con la coalizione di centrosinistra (Pd, Avs, M5S, Lista civica Casa riformista), Alessandro Tomasi per la coalizione di centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi moderati, lista civica ‘È Ora!’) e Antonella Bundu per la lista di sinistra Toscana Rossa.
Elezioni regionali Toscana, chi sono i tre candidati alla presidenzaVai al contenuto
I candidati della Toscana e le prossime elezioni di novembre
Nella tornata elettorale autunnale sono già andate alle urne Valle d’Aosta, Marche e Calabria. Dopo la Toscana, i prossimi appuntamenti sono in Campania, Veneto e Puglia. Ecco cosa sapere.
Elezioni regionali in Toscana, Veneto, Campania e Puglia: i candidatiVai al contenuto
I candidati presidente al voto. FOTO
Tomasi al seggio con i figli
Tomasi domenica è arrivato al seggio con moglie e figli, spiegando il perché: "Ci tengo molto che i miei figli partecipino, insieme a mia moglie a questa festa democratica. Mi hanno sempre accompagnato, hanno subito gli effetti della campagna elettorale, quindi è giusto che stiano con me in questo momento importante".
L'appello al voto di Giani
"Ritengo il voto un diritto fondamentale del cittadino e snobbarlo non è bello. Si voti a destra, a sinistra, al centro, ma è importante che risulti sempre a livello nazionale che in Toscana si vota", ha detto ieri Giani fuori dal seggio di Sesto Fiorentino.
Affluenza in calo
Alle 23 di domenica l'affluenza era al 35,7% . Come nelle precedenti rilevazioni (alle 12 e alle 19) si è confermato il calo dei votati, circa il 10%, rispetto alle regionali del 2020. Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 45,8% degli aventi diritto.
Ipotesi ballottaggio
Se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti si andrà al ballottaggio tra due settimane, il 26 ottobre: un'eventualità che nessuna delle legge elettorali delle altre Regioni contempla.
Lo scrutinio
Lo scrutinio nelle 3.922 sezioni distribuite nella regione si svolgerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi questo pomeriggio.
Urne aperte fino alle 15 in Toscana
Toscana ancora alle urne, fino alle 15, per il secondo giorno di elezioni regionali. Per la carica di presidente si sfidano Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra)