Governo e Parlamento, calendario lavori gennaio: Cdm, decreti e provvedimenti in agendaPolitica
Introduzione
Dopo la tortuosa sessione per la legge di Bilancio che ha impegnato il Parlamento negli ultimi due mesi del 2025, il confronto tra i partiti nel nuovo anno si apre soprattutto su temi politici o etici, dettati innanzitutto dall'agenda parlamentare. Dal ddl Delrio sull’antisemitismo al referendum sulla Giustizia: ecco il calendario dei lavori.
Quello che devi sapere
Il ddl Delrio
Dopo le polemiche interne al centrosinistra e in particolare al Pd, il ddl sull'antisemitismo presentato dal senatore Dem Graziano Delrio inizierà il suo iter parlamentare il 7 gennaio pomeriggio in commissione Giustizia del Senato, dove sono stati già depositate altre tre proposte di contenuto analogo: di Massimiliano Romeo (Lega), Maurizio Gasparri (Fi) e Ivan Scalfarotto (Iv). Dopo che il capogruppo del Pd Francesco Boccia ha imposto ad alcuni firmatari di ritirare la firma, è stato dato incarico ad Andrea Giorgis di presentare un testo "ufficiale" del Pd, che potrebbe quindi aggiungersi. Gasparri di è detto pronto a "tutte le intese" che portino rapidamente ad una nuova normativa, ma il punto non pacifico è la definizione stessa di cosa sia l'antisemitismo. Le recenti polemiche successive all'arresto di Hannoun rendono probabilmente più complicato il confronto.
Per approfondire: Elezioni nel mondo, dagli Usa al Brasile: dove e quando si vota nel 2026
Il ddl sui bimbi in affido
Altre polemiche legate all'attualità, quelle relative ai bimbi della famiglia nel bosco di Palmoli, renderanno complesso il confronto sul ddl Roccella sui bambini in affido, anch'esso in procinto di essere incardinato il 7 gennaio in commissione Giustizia del Senato. Il provvedimento, approvato alla Camera il 21 ottobre e da allora fermo a Palazzo Madama, istituisce semplicemente il registro nazionale delle famiglie affidatarie e delle comunità familiari, e un Osservatorio sui bambini in affido; ma la Lega è pronta a presentare emendamenti per limitare i margini di intervento dei Tribunali della famiglia.
Ddl violenza sessuale
Nella stessa commissione si entrerà nel vivo del ddl sulla violenza sessuale, che probabilmente sarà modificato rispetto al testo licenziato dalla Camera.
Il ddl sull’aiuto al suicidio
Il provvedimento sull'aiuto al suicidio era stato fermato in attesa della sentenza della Corte costituzionale sulla legge della Toscana, giunta il 30 dicembre. Le commissioni Affari sociali e Giustizia del Senato ora riprenderanno la discussione su questo ddl. La Consulta ha confermato le indicazioni delle sentenze precedenti, nonostante siano cambiati diversi giudici costituzionali, sollecitando di nuovo il Parlamento a legiferare. Qui il confronto è innanzi tutto interno al centrodestra, tra l'ala più liberal e quella che vorrebbe restringere i criteri già indicati dalla Corte nelle precedenti sentenze.
Dl aiuti Ucraina
Dopo la pausa natalizia, partirà nella seconda settimana di gennaio l'iter del dl sugli aiuti all'Ucraina, con entrambi gli schieramenti alle prese con divisioni interne. Giovedì 15 gennaio si terranno alla Camera le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul decreto legge Ucraina. L'orario è ancora da definire, in totale l'Aula sarà impegnata per quattro ore, ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.
Per approfondire: Decreto aiuti all’Ucraina, via libera del Cdm. Assente Salvini
Il calendario dei lavori alla Camera
Il 29 dicembre la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stabilito il calendario dei lavori della Camera. Mercoledì 14 gennaio alle 17.30 si terrà un’informativa del governo sul caso Mohammad Hannoun. Da martedì 13 gennaio è previsto in Aula il decreto Transizione 5.0. Il decreto Ilva approderà in Aula, invece, a partire da lunedì 19 gennaio e a febbraio è previsto l'esame del decreto elezioni. Le commemorazioni dei deputati Giuseppe Caroli e Sergio Flamigni si terranno rispettivamente mercoledì 21 e mercoledì 28 gennaio. Invece mercoledì 21 gennaio alle 9.30 si terranno le comunicazioni del ministro Carlo Nordio sull'amministrazione della Giustizia.
Il calendario dei lavori al Senato
Tre i provvedimenti attesi nell’Aula di Palazzo Madama dal 7 gennaio: il decreto con le misure in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (da convertire in legge entro il 20 gennaio), quello sulla continuità operativa degli stabilimenti dell’ex Ilva (che scade il 30) e il ddl sulla regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato degli stranieri per motivi di lavoro.
Referendum Giustizia e legge elettorale
Altri temi, come la data del referendum sulla giustizia e la legge elettorale, sono destinati a crescere. In particolare la consultazione referendaria sarà l'ultima chiamata nazionale alle urne prima delle politiche del 2027. Per quanto riguarda la data del referendum sulla giustizia e la legge elettorale, la conferenza stampa della premier Meloni il 9 gennaio potrebbe dare indicazioni. Il giorno successivo il Comitato per il No alla riforma della giustizia lancerà la campagna referendaria che polarizzerà il dibattito pubblico fino al giorno delle urne.
Su Insider: Il 2026 sarà l’anno della giustizia verso le elezioni del ‘27