Dopo le polemiche interne al centrosinistra e in particolare al Pd, il ddl sull'antisemitismo presentato dal senatore Dem Graziano Delrio inizierà il suo iter parlamentare il 7 gennaio pomeriggio in commissione Giustizia del Senato, dove sono stati già depositate altre tre proposte di contenuto analogo: di Massimiliano Romeo (Lega), Maurizio Gasparri (Fi) e Ivan Scalfarotto (Iv). Dopo che il capogruppo del Pd Francesco Boccia ha imposto ad alcuni firmatari di ritirare la firma, è stato dato incarico ad Andrea Giorgis di presentare un testo "ufficiale" del Pd, che potrebbe quindi aggiungersi. Gasparri di è detto pronto a "tutte le intese" che portino rapidamente ad una nuova normativa, ma il punto non pacifico è la definizione stessa di cosa sia l'antisemitismo. Le recenti polemiche successive all'arresto di Hannoun rendono probabilmente più complicato il confronto.

