La Eu Disability Card, nota anche come Carta europea della disabilità, è un documento che consente di attestare la condizione di disabilità e di usufruire di servizi gratuiti o agevolati in ambiti quali trasporti, attività culturali e tempo libero, oltre a benefici utili alla tutela dei diritti sia in Italia sia negli altri Paesi UE. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale ed è parte delle azioni volontarie promosse dagli Stati membri nell’ambito delle strategie europee sulla disabilità.