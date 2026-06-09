Il primo turno, come detto, si è tenuto domenica 7 e lunedì 8 giugno: questa tornata elettorale ha avuto l'effetto di riportare gli elettori ai seggi, anche se lo scarto tra le precedenti elezioni è stato solamente pari a un +2%: in 148 Comuni su 377 nell'Isola ha votato il 61,6% contro il 59,6% registrato alle precedenti consultazioni. Per 62 candidati in piccoli centri è bastato il raggiungimento del quorum per brindare alla vittoria, mentre gli scrutini sono andati molto a rilento nei tre principali centri dell'Isola con più di 15mila abitanti chiamati al voto: Quartu Sant'Elena, Porto Torres e Sestu. A essere premiata, in ogni caso, è stata la stabilità.

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