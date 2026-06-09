Introduzione
Si sono tenute nelle giornate di domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno le elezioni amministrative in Sardegna. L’isola, in quanto Regione a statuto speciale, non ha infatti votato in contemporanea al resto del Paese ma si è recata alle urne in concomitanza con il secondo turno delle comunali ordinarie. In ogni caso, dal voto non sono emerse particolari sorprese e in quattro delle cinque grandi città coinvolte dalla tornata elettorale il sindaco è già stato scelto senza bisogno di attendere il ballottaggio.
Quello che devi sapere
Il primo turno delle Comunali
Il primo turno, come detto, si è tenuto domenica 7 e lunedì 8 giugno: questa tornata elettorale ha avuto l'effetto di riportare gli elettori ai seggi, anche se lo scarto tra le precedenti elezioni è stato solamente pari a un +2%: in 148 Comuni su 377 nell'Isola ha votato il 61,6% contro il 59,6% registrato alle precedenti consultazioni. Per 62 candidati in piccoli centri è bastato il raggiungimento del quorum per brindare alla vittoria, mentre gli scrutini sono andati molto a rilento nei tre principali centri dell'Isola con più di 15mila abitanti chiamati al voto: Quartu Sant'Elena, Porto Torres e Sestu. A essere premiata, in ogni caso, è stata la stabilità.
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Graziano Milia vince a Quartu
A Quartu Sant’Elena, nella città metropolitana di Cagliari e terza città della regione per numero di abitanti, a vincere al primo turno è stato Graziano Milia: il sindaco uscente mantiene lo scranno più alto in Municipio con una coalizione del Campo largo con liste civiche e senza la presenza di simboli dei partiti di centrosinistra e M5s. Milia ha ottenuto oltre il 60% dei voti, mentre lo sfidante del centrodestra Marco Porcu, ex assessore regionale, si è fermato al 34,5% dei consensi.
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Le reazioni dei candidati
"Una vittoria indiscutibile. Faremo opposizione come sappiamo fare in maniera seria e sugli atti", ha detto Marco Porcu. "I cittadini hanno compreso il nostro messaggio, la necessità di andare avanti. Hanno compreso che fermarsi e ripartire sarebbe stato dannoso per la città”, ha invece dichiarato il sindaco rieletto Graziano Milia.
Massimo Mulas vince a Porto Torres
Per quanto riguarda invece Porto Torres, città con poco meno di 21mila abitanti nell'area metropolitana di Sassari, in questo caso le urne hanno sancito la conferma del sindaco uscente e candidato del Campo largo Massimo Mulas: il primo cittadino ha ottenuto poco meno del 63% delle preferenze, mentre la sfidante del Polo civico identitario, Sara Dettori, si è fermata poco sotto il 27% dei voti.
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Michele Cossa vince a Sestu
Passando poi a Sestu, città di 20.800 abitanti nella città metropolitana di Cagliari, si è invece registrata la vittoria al primo turno del centrodestra. A imporsi è stato il partito dei Riformatori sardi che, nonostante non abbia ricandidato la sindaca uscente, ha vinto con uno dei suoi leader storici: si tratta di Michele Cossa, che è stato eletto nuovo primo cittadino. L’ex consigliere regionale ha ottenuto poco più del 54% dei voti, mentre la sfidante Michela Mura del Campo largo si è fermata al 37,5% delle preferenze.
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I capoluoghi di provincia al voto
Oltre ai tre comuni sopra i 15mila abitanti citati, a essere chiamati alle urne sono stati anche due centri minori che stanno sotto alla soglia dei residenti ma sono capoluoghi di provincia regionali: questo vuol dire che, pur non raggiungendo i 15mila abitanti, possono andare al ballottaggio se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti al primo turno. Si tratta di Sanluri, nella provincia di Medio Campidano, e Tempio Pausania in Gallura.
Alberto Urpi vince a Sanluri
Per quanto riguarda Sanluri, a vincere la sfida è stato Alberto Urpi: il consigliere regionale in quota centrodestra resta così sindaco della città capoluogo di provincia, avendo ottenuto il 73,39% dei voti. La sfidante Cinzia Fenu si è invece fermata al 26,61% delle preferenze.
Il ballottaggio a Tempio Pausania
Infine, c’è il capitolo Tempio Pausania in Gallura: questo è l’unico centro dove si terrà il ballottaggio tra due settimane. Infatti il sindaco uscente Gianni Addis, sostenuto da due liste civiche di centrodestra, si è fermato al 32,83% dei voti e dovrà vedersela al secondo turno con Gianna Masu, che ha ottenuto il 24,89% delle preferenze.
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