Nel comune della città metropolitana di Cagliari il sindaco uscente Graziano Milia, civico e progressista, corre per la riconferma. Due gli sfidanti: Marco Porcu e Roberto Matta
Urne chiuse e spoglio in corso a Quartu Sant’Elena, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, si è votato al primo turno delle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio del comune della città metropolitana di Cagliari (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA). Quartu Sant’Elena, avendo più di 15mila abitanti, è fra i cinque comuni sardi che senza una vittoria al primo turno potrebbero andare al ballottaggio il 21 e 22 giugno: gli altri sono Sestu e Porto Torres e, dato che sono capoluoghi di provincia, anche Tempio Pausania e Sanluri.
I candidati
Il sindaco uscente Graziano Milia, civico e progressista, cerca la riconferma, sostenuto da una coalizione di nove liste civiche. A sfidarlo ci sono Marco Porcu, ex assessore regionale dell'Ambiente con la giunta Solinas (centrodestra), e l'imprenditore turistico Roberto Matta, supportato dalla lista civica "Turismo e Progresso".
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