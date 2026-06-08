Urne chiuse e spoglio in corso a Quartu Sant’Elena, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, si è votato al primo turno delle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio del comune della città metropolitana di Cagliari (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA). Quartu Sant’Elena, avendo più di 15mila abitanti, è fra i cinque comuni sardi che senza una vittoria al primo turno potrebbero andare al ballottaggio il 21 e 22 giugno: gli altri sono Sestu e Porto Torres e, dato che sono capoluoghi di provincia, anche Tempio Pausania e Sanluri.